Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Adana Demirspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor
, sahasında Adana Demirspor
'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
32. dakikada sağ taraftan Hakan Bilgiç'in içeri çevirdiği topa kale önünde Pote'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Alperen'de kaldı.
59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tuncer'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
68. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Traore'nin yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.
77. dakikada sağ taraftan Eslem'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde İbrahim Yılmaz
'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
87. dakikada Adana Demirspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Halil İbrahim Sönmez'in ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan
xx, Kamil Çetin
xx, Anıl Usta xx
İstanbulspor: Alperen Uysal
xx, Onur Ural xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Tuncer Aksu
xx, Murat Duruer
xx (Eslem Öztürk dk. 72 x), Onur Ergün
xx, Halil Çolak
xx (Arif Morkaya
dk. 84 ?), Cajic xx, Halil İbrahin Sönmez xx (Görkem Güven dk. 88 ?), İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım
, Balikuv, Perovic
Teknik Direktör: Fatih
Tekke
Adana Demirspor: Çağlar Şahin
Akbaba xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Mitrovic xx, Hakan Bilgiç xx (Batuhan dk. 77 x), Traore xxx, Vedat Bora
xx (Legear dk. 54 x), Kaan Kanak
xx (Levent Ayçiçek dk. 64 x), Süleyman Koç
xx, Berk Yıldız
xx, Pote xx
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Erdal Öztürk
, Semih Güler
, Gladkyy
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 77), Halil İbrahim Sönmez (dk. 87) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Sönmez, Cajic (İstanbulspor) Vedat Bora, Kaan Kanak, Traore, Mitrovic (Adana Demirspor) - İSTANBUL