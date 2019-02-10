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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Adana Demirspor: 0

31 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Adana Demirspor: 0, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

32. dakikada sağ taraftan Hakan Bilgiç'in içeri çevirdiği topa kale önünde Pote'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Alperen'de kaldı.

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tuncer'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

68. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Traore'nin yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.

77. dakikada sağ taraftan Eslem'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

87. dakikada Adana Demirspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Halil İbrahim Sönmez'in ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kamil Çetin xx, Anıl Usta xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Onur Ural xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Tuncer Aksu xx, Murat Duruer xx (Eslem Öztürk dk. 72 x), Onur Ergün xx, Halil Çolak xx (Arif Morkaya dk. 84 ?), Cajic xx, Halil İbrahin Sönmez xx (Görkem Güven dk. 88 ?), İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, Balikuv, Perovic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Mitrovic xx, Hakan Bilgiç xx (Batuhan dk. 77 x), Traore xxx, Vedat Bora xx (Legear dk. 54 x), Kaan Kanak xx (Levent Ayçiçek dk. 64 x), Süleyman Koç xx, Berk Yıldız xx, Pote xx

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Erdal Öztürk, Semih Güler, Gladkyy

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 77), Halil İbrahim Sönmez (dk. 87) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Sönmez, Cajic (İstanbulspor) Vedat Bora, Kaan Kanak, Traore, Mitrovic (Adana Demirspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:05 Kaynak: İHA

İbrahim Yılmaz, Adana Demirspor, İstanbulspor, Spor
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