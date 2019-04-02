Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Adanaspor: 1

27 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Adanaspor: 1, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada gelişen Adanaspor atağında Digao sağ kanattan içeriye gönderdiği ortasında arka direkte müsait durumdaki Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Turgut Doman xx, Ahmet Şimşek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Kardemir Karabükspor: Furkan x, Arda Belen xx, Berkay Yılmaz x, Abdullah Sezgin x, Can Sıkılmaz xx, Oğuz Eken x (Melih Berat Aslan dk. 60 x), Cihan Aydın x, Berk x, Emre Eser xx, Toykan Topuz x, Ahmet Karadayı x (Batuhan dk. 73 x)

Yedekler: Ferhat, Oğuzhan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz, Fatih Kızılay, Arif Bostancı

Teknik Direktör: İlhan Özer

Adanaspor: İrfan Can xx, Veli xx, Onur xx, Digao xx, Özkan x, Abdulkadir xx, Furkan x, Gökhan xx (Feczesin dk. 55 xx), Bagayoko x Bumba xx (Ahmet dk. 77 x), Kone xx (Eren dk. 88 ?)

Yedekler: İhsan, Anıl, Goran, Doğanay

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Gol: Kone (dk. 10) (Adanaspor) - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:58 Kaynak: İHA

Ahmet Şimşek, Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonsporlu Hugo Rodallega Çin Yolcusu Alex de Souza, Fluminense Forması Giyen Pedro'yu Fenerbahçe'ye Önerdi Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Simon Kjaer, Milan'a Transfer Oluyor Usain Bolt Resmen İmzayı attı! 2 Yıl Boyunca Paris FC Oyuncusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:25:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Adanaspor: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]