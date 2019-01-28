Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Hatayspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Kardemir Karabükspor
, sahasında karşılaştığı Hatayspor
'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Caner'in ceza yayı çaprazından çektiği şutunda kaleci topa sahip oldu.
15. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mesut'un içeriye gönderdiği ortasında Caner Hüseyin'in gelişine vuruşundan top ağlarla buluştu. 0-1
75. dakikada penaltı kazanan Hatayspor'da topun başına geçen Diallo
'nun vuruşunda Furkan gole izin vermedi.
84. dakika gelişen atakta Dmytro Korkishko'nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Süleyman Abay
xx, Mehmet Yıldırım
xx, Hüseyin Aylak
xx
Kardemir Karabükspor: Furkan xxx, Fatih
xx, Ali Kemal
xx (Abdullah dk. 67 x), Berkay
x, Can xx, Hüseyin x (Arif dk. 61 x), Emre xx, Cihan x, Batuhan xx (Berk dk. 85 ?), Yusuf x,
Yedekler: Ferhat, Sezer, Berk, Toykan, Melih
Teknik Direktör: Taner Öcal
Hatayspor: Akın xx, Soner Örnek xx, Murat xx, Sadi xx, Mesut xx, Kubilay Sönmez
xxx, Gökhan Karadeniz
xxx, Diallo xx, Selim Ilgaz
xx (Dmytro Korkishko dk. 77 x), Caner Hüseyin Bağ xx (Maiga dk. 90 ?), Hamza Gür
xx (Mirkan dk. 62 xx)
Yedekler: Ömer, Yasin, Mehmet, Özgür Kazar,
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Caner Hüseyin (dk. 15), Dmytro Korkishko (dk. 84) (Hatayspor)
Kırmızı kartlar: Cihan (dk. 48), Yusuf (dk. 74), Ahmet (dk. 85) (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Kubilay, Soner, Mirkan, Maiga (Hatayaspor) - KARABÜK