Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig Karmaları Özel Maçta Karşılaştı

Spor Toto 1. Lig Karmaları Özel Maçta Karşılaştı

30 dakika önce

İSTANBUL / DHAA Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcuları arasında düzenlenen karmalar müsabakasında Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 5-0 yendi.

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İSTANBUL/ DHA

A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcuları arasında düzenlenen karmalar müsabakasında Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 5-0 yendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tüm yaş kategorilerindeki milli takım ve bölge antrenörleri ile çok sayıda kulüp yetkilisi izledi.

Mircea Lucescu, karşılaşma öncesinde karmalara seçilen futbolculara dönük kısa bir konuşma yaptı. 

BEYAZ TAKIM - KIRMIZI TAKIM: 5 - 0

SAHA: Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri

HAKEMLER: Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi, Armağan Çekinmez, A. Buğra Taşkınsoy

BEYAZ TAKIM: Emre Koyuncu (dk.46 Erdal Kılıçarslan), Kerim Alıcı, Alberk Koç (dk.46 Muharrem Cinan), Adil Demirbağ, Tayyib Talha Sanuç (dk.46 Mustafa Hüseyin Seyhan), Berat Ayberk Özdemir, Mehmet Feyzi Yıldırım, Erdal Öztürk (dk.46 Harun Kavaklıdere), İbrahim Halil Öner, Emre Gündoğdu, Berkay Görmez

KIRMIZI TAKIM: İrfan Can Eğribayat (dk.46 Ferhat Yılmaz), Alperen Babacan (dk.63 Erdi Dikmen), Cemali Sertel, Muhammed Özkal (dk.46 Arda Belen), Fatih Tultak, Mehmet Özcan, Hüseyin Atakan Üner (dk.46 Talha Erdoğan), Furgan Polat (dk.46 Kadir Taşoğlu), Ahmethan Köse, Rahmetullah Berişbek, Berk Yıldız

GOLLER: dk.30 ve dk.80 Berkay Görmez, dk.49, dk.67 ve dk.78 İbrahim Halil Öner (Beyaz Takım)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

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