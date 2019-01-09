Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig Karmaları Riva'da Mücadele Etti

Spor Toto 1. Lig Karmaları Riva'da Mücadele Etti

41 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncu havuzunu genişletmek için Spor Toto 1. Lig takımlarının 23 yaş altı futbolcuları arasında maç yapıldı.

Spor Toto 1. Lig Karmaları Riva'da Mücadele Etti, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncu havuzunu genişletmek için Spor Toto 1. Lig takımlarının 23 yaş altı futbolcuları arasında maç yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tüm yaş kategorilerindeki milli takım ve bölge antrenörleri ile çok sayıda kulüp yetkilisi izledi.

Karmalar müsabakasında beyaz takım, kırmızı takımı 5-0 yendi. Beyaz takımın gollerini Berkay Görmez (2) ve İbrahim Halil Öner (3) kaydetti.

Karşılaşma öncesi Lucescu, futbolculara kısa bir konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:58 Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Riva, Spor
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