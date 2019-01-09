Spor Toto 1. Lig Karmaları Riva'da Mücadele Etti
41 dakika önce
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncu havuzunu genişletmek için Spor Toto 1. Lig takımlarının 23 yaş altı futbolcuları arasında maç yapıldı.
A Milli Futbol Takımı
'nın oyuncu havuzunu genişletmek için Spor Toto 1. Lig takımlarının 23 yaş altı futbolcuları arasında maç yapıldı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, tüm yaş kategorilerindeki milli takım ve bölge antrenörleri ile çok sayıda kulüp yetkilisi izledi.
Karmalar müsabakasında beyaz takım, kırmızı takımı 5-0 yendi. Beyaz takımın gollerini Berkay
Görmez (2) ve İbrahim Halil
Öner (3) kaydetti.
Karşılaşma öncesi Lucescu, futbolculara kısa bir konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:58 Kaynak: AA
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