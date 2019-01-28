Spor Toto 1. Lig: Kd.karabükspor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç Devam Ediyor)
48 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında KD.Karabükspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında KD.Karabükspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 30. dakika Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45 Kaynak: İHA
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