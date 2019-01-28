Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Kd.karabükspor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto 1. Lig: Kd.karabükspor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç Devam Ediyor)

48 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında KD.Karabükspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto 1. Lig: Kd.karabükspor: 0 - Hatayspor: 1 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında KD.Karabükspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 30. dakika Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45 Kaynak: İHA

Spor
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