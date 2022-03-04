Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

04.03.2022 22:13
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

26. dakikada sol kanattan ceza alanına gönderilen uzun topta Babacar Gueye'nin kafayla indirdiği meşin yuvarlakla ceza yayının biraz gerisinde buluşan Pereira'nın şutu az farkla auta çıktı.

79. dakikada Rasheed'in pasında penaltı noktası üzerinde İlyas Kubilay Yavuz'un şutunda kaleci Metin gole izin vermedi.

81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ziya Alkurt'un plase vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

90+1. dakikada sağ kanattan Kocaelispor'un kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığ topla buluşan İlyas Kubilay Yavuz'un şutunu kaleci Metin çeldi. Dönen topu Rasheed Akanbi tamamladı. 1-0

Stat: Kocaeli

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Oğuz Terzi, Murat Şener

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Semih Karadeniz xx, Mazlum Demir xx, Berkay Dabanlı xx (M. Diop dk. 54 xx), Kerem Can Akyüz xx, G. Mandjeck xx, Mehmet Taş xx, Kolovos xx (Dino Ndlovu dk. 60 xx), M. Pereira xx (Rasheed Akanbi dk. 73 xx), Benhur Keser xx, Babacar Gueye xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 73 xx)

Yedekler: Doğukan Kaya, Musa Nizam, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx (Taşkın Çalış dk. 63 xx), Mehmet Dingil xx, Fatih Solmaz xx, Muharrem Cinan xx, Alhassan Adamu xx (Uğur Utlu dk. 77 x), Yaw Ackah xx, A. Uzodimma xx, Olayowin xx (Friday Eze dk. 88 ?), Ali Yavuz Kol x (Vusal İskandarlı dk. 46 xx), Hamza Gür xx (Ziya Alkurt dk. 77 x)

Yedekler: Boran Güngör, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Emeka Eze

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Gol: Rasheed Akanbi (dk. 90+1) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Berkay Dabanlı, Semih Karadeniz, Mazlum Demir, Dino Ndlovu, G. Mandjeck, İlyas Kubilay Yavuz (Kocaelispor), Ali Yavuz Kol, Adamu Alhassan, Mehmet Tayfun Dingil, Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü)

(Gönül Efe - Mehmet Ekrem Ceylan - Mustafa Taşören/ İHA)

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı Kocaelispor, Keçiörengücü maçına tam kadro hazırlandı Kocaelispor, Keçiörengücü maçına tam kadro hazırlandı

İlyas Kubilay Yavuz, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0 - Son Dakika
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