Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3

03.04.2022 22:39
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ankaragücü ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda kaleci Akın gole izin vermedi.

15. dakikada defanstan atılan uzun topla rakip yarı alanın ilk metrelerinde buluşan Rodrigues, ceza sahası içerisine kadar gittikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Rodrigues, defansta buluştuğu topla sol kanattan ilerleyerek rakip ceza sahası sol tarafına kadar ilerledi. Rodrigues'in gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oğulcan Çağlayan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

27. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç'in sol kanattan gönderdiği ortaya yükselen Sinan Osmanoğlu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

41. dakikada Chahechouhe'nun sol kanattan ceza sahası içerisine kadar taşıdığı topla buluşan Owusu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

48. dakikada Thill'in sol kanattan gönderdiği ortada topla ceza sahası içerisinde buluşan Oğulcan Çağlayan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

86. dakikada ceza sahası yayı önünden topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Derdiyok'un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Deniz Turgut xx, Emrah Ünal

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx (Bartolomeu dk. 80 x) Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yasin Güreler xx, İshak Çakmak xx (Eren Derdiyok dk. 56 xx) Abdullah Durak xx, Chahechouhe xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 89 ?) Zahid xx, Ariyibi xx (Mehmet Murat Uçar dk. 56 xx) Owusu xx

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Şahverdi Çetin, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arif Emre Eren

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Popov xx, Buatu xx, Mezague xx, Bülent Uzun xx, Taşkın İlter xx (Mikail Okyar dk. 82 ?) Thill xx, Rodrigues xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 61 xx) Timur Temeltaş xx (Bekir Yılmaz dk. 73 x) Oğulcan Çağlayan xx (Sekidika dk. 73 x) Umut Bulut xx

Yedekler: Emrullah Şalk, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Rodrigues (dk. 15), Oğulcan Çağlayan (dk. 22, 48) (Eyüpspor), Sinan Osmanoğlu (dk. 27), Owusu (dk. 41) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Zahid, Abdullah Durak, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Ankaragücü), Oğulcan Çağlayan, Rodrigues (Eyüpspor)

(Ali Nargüner - Cem Geçim/İHA)

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3

YORUMLAR
500
Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Bursaspor: 1 Spor Toto 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 Bursaspor: 1 Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3 - Son Dakika


Son Dakika
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
22:05 Merakla beklenen Millet İttifakı adayı açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: Kesin kazanacak bir aday olacak
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 23:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Eyüpspor: 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement