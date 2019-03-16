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Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Hatayspor: 3

31 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, sahasında Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Hatayspor: 3, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, sahasında Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Süleyman Abay xx, Mehmet Kapluhan xx, Gökmen Olgaç xx

Osmanlıspor: Abdulaziz x, Caner x, Sinan xx, Ayuk xx, Todorovic x (Mertan dk. 38 xx), Burhan Eşer x, Muhammed xx, Atakan x (Mathew dk. 38 xx), Numan xx, Lumanza x (Magaye dk. 60 x), Anıl xx

Yedekler: Castanero, Galip, Mehmet Yiğit, Okan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hatayspor: Akın xxx, Yasin xx, Kubilay xxx, Selim xx (Korkishko dk. 68 xx), Gökhan xx, Mirkan xxx, Sadi xx, Diallo xxx (Hamza dk. 86 ?), Yusuf xx, Murat xxx, Hüseyin Bağ xxx

Yedekler: Ömer, Soner, Mehmet Tayfun Dingil, Nimaga, Wellington

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Burhan Eşer (dk. 84) (Osmanlıspor), Mirkan (dk. 10, 32, 57) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Muhammed, Todorovic, Burhan Eşer, Mertan (Osmanlıspor), Gökhan, Korkishko, Yasin (Hatayspor) - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:14 Kaynak: İHA

Spor
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