Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Hatayspor: 3
31 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, sahasında Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, sahasında Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Süleyman Abay xx, Mehmet Kapluhan xx, Gökmen Olgaç xx
Osmanlıspor: Abdulaziz x, Caner x, Sinan xx, Ayuk xx, Todorovic x (Mertan dk. 38 xx), Burhan Eşer x, Muhammed xx, Atakan x (Mathew dk. 38 xx), Numan xx, Lumanza x (Magaye dk. 60 x), Anıl xx
Yedekler: Castanero, Galip, Mehmet Yiğit, Okan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Hatayspor: Akın xxx, Yasin xx, Kubilay xxx, Selim xx (Korkishko dk. 68 xx), Gökhan xx, Mirkan xxx, Sadi xx, Diallo xxx (Hamza dk. 86 ?), Yusuf xx, Murat xxx, Hüseyin Bağ xxx
Yedekler: Ömer, Soner, Mehmet Tayfun Dingil, Nimaga, Wellington
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Burhan Eşer (dk. 84) (Osmanlıspor), Mirkan (dk. 10, 32, 57) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Muhammed, Todorovic, Burhan Eşer, Mertan (Osmanlıspor), Gökhan, Korkishko, Yasin (Hatayspor) - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:14 Kaynak: İHA
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