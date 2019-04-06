Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Eskişehirspor: 4

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Osmanlıspor evinde Eskişehirspor
'u ağırladı. Son dakikaya kadar kıran kırana geçen mücadelede 3 puanla ayrılan taraf deplasman ekibi Eskişehirspor oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Zirve yarışını sürdürme gayretinde olan başkent ekibi maçtan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Bahattin Şimşek
xx, Samet Çiçek xx, İbrahim Bozbey
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Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx, Sinan x (dk. 46 Burhan Eşer
xx), Ayuk xx (dk. 74 Beykan Şimşek
x), Hasan Kılıç
xx, Muhammed Bayır
xx, Mathew xx, Numan xx, Lumanza x (dk. 59 Privat xx), Anıl xx, Gueye xxx
Yedekler: Abdulaziz, Galip, Mehmet Yiğit, Mertan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Eskişehirspor: Melih xx, Sissoko xx, Emre xxx (dk 90+1 Berkay
?), Milinkovic xx, Erdal xx, Furgan Polat xxx (dk . 90 Sekidika ?), Furkan Balaban
xx, Hakan xx, Mehmet Özcan
xx, Mevlüt xx, Cemali xx (dk. 82 Ferhat ?)
Yedekler: Ekrem, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil
Öner, Mete
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Gueye (dk. 20, 78) (Osmanlıspor), Emre (dk. 26, 44, 89), Erdal (90+3) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Melih (Eskişehirspor), Caner, Anıl (Osmanlıspor) - ANKARA