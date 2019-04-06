Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Eskişehirspor: 4

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Eskişehirspor: 4

41 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Osmanlıspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı.

Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Eskişehirspor: 4, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Osmanlıspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Son dakikaya kadar kıran kırana geçen mücadelede 3 puanla ayrılan taraf deplasman ekibi Eskişehirspor oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Zirve yarışını sürdürme gayretinde olan başkent ekibi maçtan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Samet Çiçek xx, İbrahim Bozbey xx,

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx, Sinan x (dk. 46 Burhan Eşer xx), Ayuk xx (dk. 74 Beykan Şimşek x), Hasan Kılıç xx, Muhammed Bayır xx, Mathew xx, Numan xx, Lumanza x (dk. 59 Privat xx), Anıl xx, Gueye xxx

Yedekler: Abdulaziz, Galip, Mehmet Yiğit, Mertan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Eskişehirspor: Melih xx, Sissoko xx, Emre xxx (dk 90+1 Berkay ?), Milinkovic xx, Erdal xx, Furgan Polat xxx (dk . 90 Sekidika ?), Furkan Balaban xx, Hakan xx, Mehmet Özcan xx, Mevlüt xx, Cemali xx (dk. 82 Ferhat ?)

Yedekler: Ekrem, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner, Mete

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Gueye (dk. 20, 78) (Osmanlıspor), Emre (dk. 26, 44, 89), Erdal (90+3) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Melih (Eskişehirspor), Caner, Anıl (Osmanlıspor) - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:48 Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Spor
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