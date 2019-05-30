Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Hatayspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1 (İlk yarı)

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında Hatayspor
, Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda Gazişehir Gaziantep
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada sol taraftan Erhan Çelenk'in ortasında kale önünde Gökhan Alsan
'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada sağ kanattan Selim Ilgaz
'ın ortasında top kaleye yöneldi. Kale
üst direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kale önünde Oğuz Ceylan, kornere gönderdi.
44. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bjarnasson'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.
45. dakikada sol taraftan Bjarnasson'un içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Alsan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
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Hatayspor: Akın xx, Mehmet Dingil xx, Yusuf Abdioğlu
xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez
xx, Diallo
xx, Selim Ilgaz xx, Cener Hüseyin Bağ xx, Gökhan Karadeniz
xx, Mirkan Aydın
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Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamza Gür
, Korkishko, Nimaga, Wellington
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gazişehir Gaziantep Futbol
Kulübü: Günay Güvenç
xx, Uğur Aslan Kuru xx, Oğuz Ceylan xx, Yalçın Kılınç xx, Erhan Çelenk xx, Gökhan Alsan xxx, Bjarnasson xx, Poepon xx, Mehmet Erdem Uğurlu
xx, Oğulcan Çağlayan
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Yedekler: Nihat Şahin
, Ahmet Kesim
, Wanderson, Kerim Avcı
, Sow
, Kenan Özer
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü) - İSTANBUL