Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde Hatayspor'a karşı penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gaziantep...
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Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde Hatayspor'a karşı penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gaziantep Gazişehir, Süper Lig'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:44 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde Hatayspor
'a karşı penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gaziantep
Gazişehir, Süper Lig'e yükseldi. - İSTANBUL
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