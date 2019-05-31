Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir...
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:38 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor
'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep
, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
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