Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir...
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Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir...

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir..., System.String[]
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:38 Kaynak: AA
Gaziantep, Hatayspor, Spor
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