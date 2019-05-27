Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek

Spor Toto 1. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde perşembe günü oynanacak olan Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto 1. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek, System.String[]
Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde perşembe günü oynanacak olan Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan Spor Toto 1. Lig Play-off final maçının hakemi belli oldu. Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:34 Kaynak: İHA
Spor
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