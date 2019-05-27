Spor Toto 1. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde perşembe günü oynanacak olan Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:34 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde perşembe günü oynanacak olan Hatayspor-Gazişehir Gaziantep
maçını Cüneyt Çakır
yönetecek.
Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan Spor Toto 1. Lig Play-off final maçının hakemi belli oldu. Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda saat 21.45'te Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. - İSTANBUL
Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu
1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı
Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var