Spor Toto 1. Lig play-off finalinin stadı ve saati açıklandı
27 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin oynancağı stat ve müsabaka saati açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:19 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin oynancağı stat ve müsabaka saati açıklandı. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor
ile Gazişehir Gaziantep
arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul
'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda oynanacak.
Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
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