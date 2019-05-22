Spor Toto 1. Lig Play-Off: Gazişehir Gaziantep: 2 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Gazişehir Gaziantep
sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
Gazişehir Gaziantep bu sonuçla 26 Mayıs Pazar günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantajı eline geçirdi.
Maçtan Dakikalar
17. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Oğulcan'ın şutu auta gitti.
43. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
69. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Popeon'un kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xx, Gökmen Baltacı
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
xx, Uğur Arslan
Kuru xx, Yalçın Kılınç xx, Oğuz Ceylan xx, Prince
Segbefia xx, Gökhan Aslan
x (Kerim Avcı
dk. 58 x), Mehmet Erdem xx, Bjarnason xx, Erhan Çelenk xx, Poepon xxx (Sow
dk. 73 ?), Oğulcan xx (Kenan Özer
dk. 79 ?)
Yedekler: Nihat, Ahmet Kesim
, Jefferson, Del Valle
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Osmanlıspor: Karcemarcas x, Caner x (Magaye Gueye dk. 46 ?), Ali Eren
xx, Numan xx, Anıl xx, Sinan x (Galip dk. 73 x), Eric Mbu x, Burhan Eşer
xx, Hasan Kılıç
xx, Tortol x (Matthew dk. 46 ?), Mertan xx
Yedekler: Abdulaziz, Muhammed, Mehmet, Beykan,
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Popeon (dk. 43 ve 69) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Caner, Mertan (Osmanlıspor), Gökhan Alsan
, Uğur Arslan (Gazişehir Gaziantep) - GAZİANTEP