Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen...
8 saat önce
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen Hatayspor, ilk finalist oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:00 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Adana Demirspor
'u 3-2 yenen Hatayspor
, ilk finalist oldu.
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