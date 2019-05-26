Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek...
8 saat önce
Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:06 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor
, Adana Demirspor
'u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. - İSTANBUL
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