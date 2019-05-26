Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek...

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek...

8 saat önce

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek..., System.String[]
Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:06 Kaynak: İHA
Hatayspor, Adana Demirspor, Spor
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