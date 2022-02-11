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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1

11.02.2022 20:58
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Tomane'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan'ın şutu üstten auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pedro'nun şutu Samsunspor defansı son anda önledi.

33. dakikada Fofana'nın yerden ortasında uygun durumdaki Hasan'ın şutu üstten auta gitti.

38. dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Erhan'dan dönerken, topu önünde bulan Yasin'in şutu auta çıktı.

41. dakikada Soner'in ortasına arka direkte sert vuran Yasin'in şutu kaleci Erhan'dan döndü, dönen topu önünde bulan Tomane takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0

54. dakikada Samsunspor kale sahasında yaşanan kargaşayı iyi değerlendiren Pedro'nun şutu ağır ağır filelere gitti. 1-1

64. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına yönelen Fofana'nın şutu üstten auta çıktı.

75. dakikada Hasan'ın kaleye giden şutunu defans uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Savicevic'in şutu az farkla auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Mehmet Ali Akkor xx, Anıl Usta xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Alaaddin Okumuş x (Ali Ülgen dk. 71 x), Yunus Emre Çift x, Sheldon Bateau x, Soner Gönül x, Osman Çelik x (Cihan dk. 71 x), Hasan Kılıç x (Berk dk. 82 x), Vukan Savicevic x (Kayamba dk. 82 x), Moryke Fofana xx, Yasin Öztekin x (Ensar dk. 87 ?), Tomane xx

Yedekler: Aykut, Talha, Tolcay, Melih, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Mert Yılmaz xx, Nicolas Zalazar xx, Furkan Ünver xx, Onur Atasayar xx, Burak Altıparmak xx, Hasan Ayaroğlu x (Enver dk. 46 x), Joao Pedro xx (Bifuma dk. 88 ?), İsmail Yüksek xx, Mehmet Uğurlu x (Ofosu dk. 65 x), Namık Alasgarov x (Tuğbey dk. 82 x)

Yedekler: Canberk, Kerem, Uğur, Vefa, Yusuf, Bilal

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Tomane (dk. 41) (Samsunspor), Pedro (dk.54) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Savicevic, Yunus (Samsunspor), Furkan, Onur (Bursaspor)

(Erdi Demür/ İHA)

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1

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Samsunspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Bursaspor: 1 - Son Dakika
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