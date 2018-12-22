Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1- Altay: 1

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile Sivas'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile Sivas'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar



55. dakikada savunmanın arkasına sarkan Lamine Diarra ceza sahasına girerek yerden uzak kale direğine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0



73. dakikada ceza sahasına giren Paixao, Kadir Taşoğlu'nu müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.



74. dakikada penaltıda topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



79. dakikada ceza sahası önünden Tatos'un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



89. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bagayoko ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Süleyman Abay xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Hasan Hüseyin Tetik xx



Tetiş Yapı Elazığspor: Soner xx, Fatih xx (Murathan dk. 83 ?), İdrissa Diarra xx, Tatos xx, Mehmet xx, Emre Öztürk xx, Kadir Bekmezci xx, Adem xx, Bagayoko xx, Ahmet Aras xx (Kadir Taşoğlu dk. 58 x), Lamine Diarra xxX



Yedekler: Ahmet Doğan, Onur, Ali, Eren, Kadir Taşoğlu, Erhan



Teknik Direktör: Orhan Kaynak



Altay: Emre Koyuncu xx, Metin xx, Hüsamettin x (Kappel dk. 58 x), İbrahim Öztürk xx, Özgür xx, Gençer xx Mustafa xx, Atakan xx, Tevfik x (Habib Daf dk. 46 x) Paixao xxx, İbrahim Akın xx (İhsan dk. 87 ?)



Yedekler: Egemen, Serkan, Ulaş, Adnan



Teknik Direktör: Dilaver Mutlu



Goller: Lamine Diarra (dk. 56) (Tetiş Yapı Elazığspor), Paixao (dk. 74) (Altay)



Kırmızı kart: Bagayoko (dk. 89) (Tetiş Yapı Elazığspor)



Sarı kartlar: Adem, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Murat, Metin, Tevfik (Altay) - SİVAS

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Eskişehirspor Teknik Direktörü, Takımın Ligde Kalabilmesi İçin Eski Futbolcularına Çağrıda Bulundu

Şenol Güneş İstifa Sorusunu Cevapladı: Görevimin Başındayım!

Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu

Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1