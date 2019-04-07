Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, sahasında Hatayspor
ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emircan'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada sol taraftan Gökhan'ın içeri çevirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Caner'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
55. dakikada sağ taraftan Mehmet Tayfun
'un içeri çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Gökhan Karadeniz
kontrol etti. Gökhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Caner'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak Ümraniyespor savunmasına çarparak kornere gitti.
61. dakikada sağ taraftan Selim
'in ortasında kale önünde Caner'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Burak kornere çeldi.
63. dakikada ceza yayı önünden Muhammed'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Atabey
'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Gökhan Memişoğlu
xx, Cem Özbay xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx (Uğur Aygören dk. 30 x), Appindangoye xx, Tarık Tekdal xx, Dialiba xx, Serkan Göksu
xx, Muhammed Gönülaçar xx, Vasilogiannis xx (Bahadır Taşdelen
dk. 59 x), Recep Aydın
xx, Emircan Altıntaş
xx, Atabey Çiçek
xx (Leandrinho dk. 78 x)
Yedekler: Metin Erol
, Timur Temeltaş, Merthan Açıl
, Madinda
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Hatayspor: Akın Alkan
xx, Murat Paluli
xx (Tayfun Dingil dk. 42 x), Yusuf Abdioğlu
xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez
xx, Nimaga xx, Selim Ilgaz
xx, Gökhan Karadeniz xx (Hamza Gür
dk. 66 x), Caner Hüseyin Bağ xx, Mirkan Aydın
xx (Tom dk. 75 x)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Maiga
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez (Hatayspor), Recep Aydın (Ümraniyespor) - İSTANBUL