Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

54 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emircan'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada sol taraftan Gökhan'ın içeri çevirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Caner'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

55. dakikada sağ taraftan Mehmet Tayfun'un içeri çevirdiği topu ceza sahası içerisinde Gökhan Karadeniz kontrol etti. Gökhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Caner'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak Ümraniyespor savunmasına çarparak kornere gitti.

61. dakikada sağ taraftan Selim'in ortasında kale önünde Caner'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Burak kornere çeldi.

63. dakikada ceza yayı önünden Muhammed'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Atabey'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Gökhan Memişoğlu xx, Cem Özbay xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx (Uğur Aygören dk. 30 x), Appindangoye xx, Tarık Tekdal xx, Dialiba xx, Serkan Göksu xx, Muhammed Gönülaçar xx, Vasilogiannis xx (Bahadır Taşdelen dk. 59 x), Recep Aydın xx, Emircan Altıntaş xx, Atabey Çiçek xx (Leandrinho dk. 78 x)

Yedekler: Metin Erol, Timur Temeltaş, Merthan Açıl, Madinda

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Hatayspor: Akın Alkan xx, Murat Paluli xx (Tayfun Dingil dk. 42 x), Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Nimaga xx, Selim Ilgaz xx, Gökhan Karadeniz xx (Hamza Gür dk. 66 x), Caner Hüseyin Bağ xx, Mirkan Aydın xx (Tom dk. 75 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Maiga

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez (Hatayspor), Recep Aydın (Ümraniyespor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:06 Kaynak: İHA

Gökhan Karadeniz, Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı Fenerbahçeli Oyunculardan Mete Kalkavan'a Penaltı Tepkisi Beşiktaş'tan Ayrılıp Porto'ya Giden Pepe, Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu! Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:00:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]