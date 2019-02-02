Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar



14. dakikada sağ taraftan Guido Koçer'in içeri çevirdiği topa kale önünde Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



34. dakikada sol taraftan Sebahi'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Akabueze'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



72. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Leandrinho'nun ortasında altıpas noktasında Recep topu kontrol etti ve pasını Atabey'e aktardı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Ümraniye İlçe



Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Özgür Ertem xx, Ali Tuna xx



Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Merthan Açıl xx, Tarık Tekdal xx, Yasir Subaşı xx, Serkan Göksu xx, Muhammed Gönülaçar xx (Appindangoye dk. 86 ?), Vasilogiannis xx (Atabey dk. 65 xxx), Bahadır Taşdelen xx (Dialiba dk. 46 x), Recep Aydın xx, Leandrinho xx



Yedekler: Metin Erol, Bilal Parlak, Timur Temeltaş, Madinda



Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek



Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Hayrullah Bilazer xx, Burak Bekaroğlu xx, Ümit Kurt xx, Ufuk Budak xx, İshak Çakmak xx, Akabueze xx, Mustafa Durak xx (Umut Gündoğan dk. 78 x), Guido Koçer xx (Mutlu Güler dk. 66 x), Sebaihi xx, Özgür Can Özcan xx (Batuhan Altıntaş dk. 78 x)



Yedekler: Gökhan Köstereli, Diarra, Dimov, Burak Asan



Teknik Direktör: Orhan Kaynak



Gol: Atabey Çiçek (dk.72) (Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Ufuk Budak (Boluspor) Leandrinho, Burak Öğür (Ümraniyespor) - İSTANBUL

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