Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 0
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
14. dakikada sağ taraftan Guido Koçer'in içeri çevirdiği topa kale önünde Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34. dakikada sol taraftan Sebahi'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Akabueze'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
72. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Leandrinho'nun ortasında altıpas noktasında Recep topu kontrol etti ve pasını Atabey'e aktardı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Özgür Ertem xx, Ali Tuna xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Merthan Açıl xx, Tarık Tekdal xx, Yasir Subaşı xx, Serkan Göksu xx, Muhammed Gönülaçar xx (Appindangoye dk. 86 ?), Vasilogiannis xx (Atabey dk. 65 xxx), Bahadır Taşdelen xx (Dialiba dk. 46 x), Recep Aydın xx, Leandrinho xx
Yedekler: Metin Erol, Bilal Parlak, Timur Temeltaş, Madinda
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Hayrullah Bilazer xx, Burak Bekaroğlu xx, Ümit Kurt xx, Ufuk Budak xx, İshak Çakmak xx, Akabueze xx, Mustafa Durak xx (Umut Gündoğan dk. 78 x), Guido Koçer xx (Mutlu Güler dk. 66 x), Sebaihi xx, Özgür Can Özcan xx (Batuhan Altıntaş dk. 78 x)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Diarra, Dimov, Burak Asan
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Gol: Atabey Çiçek (dk.72) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Ufuk Budak (Boluspor) Leandrinho, Burak Öğür (Ümraniyespor) - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:35 Kaynak: İHA
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