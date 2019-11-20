Son Dakika Haberleri: Spor Toto: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
Son Dakika Spor Spor Toto: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Son Dakika Spor

Spor Toto: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

6 saat önce

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan SarıSpor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Kadir Cin, Nascimento (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Uğur Fatih Eren, Ali Deniz Yılmaz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat,...

Spor Toto: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3, System.String[]

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı


Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Kadir Cin, Nascimento (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Uğur Fatih Eren, Ali Deniz Yılmaz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)


Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu ( Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın, Caner Dengin)


Setler: 11-25, 25-22, 25-20, 24-26, 10-15


Süre: 127 dakika (23, 27, 29, 31, 17)

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Fenerbahçe, Sarıkaya, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:21 
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