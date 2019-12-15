Spor Toto: 3-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Toto: 3-2 - Son Dakika Spor

Spor Toto: 3-2

6 saat önce

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xx), Lagumdzija (xx), Muhammet xx)SPOR TOTO: Arslan (xxx), Bruno (xx),...

Spor Toto: 3-2, System.String[]

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xx), Lagumdzija (xx), Muhammet xx)

SPOR TOTO: Arslan (xxx), Bruno (xx), Sercan (xxx), Nascimento (xxx), Kadir Cin (xxx), Kemal (xxx), Murat (xx), Deniz (xx), Hasan (xx)

SETLER: 19-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-11

SÜRE: 136 dakika (27, 34, 30, 27, 18)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında Spor Toto'yu konuk eden Arkasspor çok çekişmeli geçen maçta rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 25-19 kazanıp seride durumu 1-0'a getirdi. İkinci sette toparlanan Arkasspor 25-21'lik galibiyetle beraberliği sağladı: 1-1. Başa baş geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Spor Toto tekrar öne geçerken, dördüncü set ise Arkasspor lehine 25-22 sona erdi. Tie-break setini de 15-11 kazanan İzmir temsilcisi salondan galibiyetle ayrıldı.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi
Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti Üç büyüklerin kayıp haftası!

Son Dakika Haberleri
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
23:52 Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hakemleri açıklandı! - Son Dakika Spor
23:52 Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi - Son Dakika Spor
23:52 Teksüt Bandırma 80-83 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor
21:47 Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 00:23:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor Toto: 3-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]