Son Dakika Haberleri: Spor Toto 3. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

Spor Toto 3. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

53 dakika önce

Spor Toto 3. Lig'de play-off final mücadelesinde, Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor Adana 5 Ocak Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Spor Toto 3. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Serik Belediyespor: 1, System.String[]
Spor Toto 3. Lig'de play-off final mücadelesinde, Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor Adana 5 Ocak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda Yeni Çorumspor rakibini 4-2 ile geçerek Spor Toto 2. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Serik Belediyespor'da rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Erdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada hızlı bir atak geliştiren Yeni Çorumspor'da Mikail, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Rakiplerinden sıyrılan Mikail düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

88. dakikada Yeni Çorumspor'un geliştirdiği kontratakta Yakup'un şutu az az farkla yandan auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Kemal Mavi xx, Hüseyin Aylak xx

Yeni Çorumspor: Onur Tekin xx, Mert Ilıman x (Barış Çiçek dk. 91 ?), Osman Bodur x (Kemal Kazan dk. 56 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Batuhan Demirel x (Kaan Güdü dk. 81 x), Ertuğrul Sancaktutan xx, Muhammet Fetahoğlu xx, Mikail Albayrak xxx (Ferdi Konak dk. 107 ?), Mümin Pazarlı xx, Yakup Alkan x, Volkan Serim xx

Yedekler: Reşat Şen, Kerem Pala, Kıvanç Kaya

Serik Belediyespor: Orkun Özdemir xxx, Taner Kahriman xx, Erdal Pekdemir xx, Kaan Dorak xx, Burçin Yüksel xx, Erdi Taşkent xxx (Arda Kaya dk. 95 ?), Sinan Kalayci xx, Ahmet Teker xx, Sertaç Gökaltın x (Samet Alp dk. 103 ?), Atakan Cangöz xx, Alicaz Tez xx

Yedekler: Armağan Önür, Abdurrahman Ayhanoğlu, Çağlar Özel, Rauf Öktem, Cenk Şen

Goller: Mikail (dk. 15) (Yeni Çorumspor), Erdi (dk. 8) (Serik Belediyespor)

Kırmızı kart: Eşref (dk. 106) (Yeni Çorumspor)

Sarı kartlar: Taner, Ali Can (Serik Belediyespor), Mümin, Ertuğrul (Yeni Çorumspor) - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:25 Kaynak: İHA
serik, Çorumspor, Spor
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