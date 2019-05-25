Spor Toto 3. Lig: Yeni Çorumspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

Spor Toto 3. Lig'de play-off final mücadelesinde, Yeni Çorumspor
ile Serik Belediyespor Adana
5 Ocak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda Yeni Çorumspor rakibini 4-2 ile geçerek Spor Toto 2. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.
Maçtan Dakikalar
8. dakikada Serik Belediyespor'da rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Erdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada hızlı bir atak geliştiren Yeni Çorumspor'da Mikail, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Rakiplerinden sıyrılan Mikail düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
88. dakikada Yeni Çorumspor'un geliştirdiği kontratakta Yakup'un şutu az az farkla yandan auta çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Volkan Bayarslan
xx, Kemal Mavi
xx, Hüseyin Aylak
xx
Yeni Çorumspor: Onur Tekin
xx, Mert Ilıman x (Barış Çiçek dk. 91 ?), Osman Bodur
x (Kemal Kazan
dk. 56 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Batuhan Demirel x (Kaan Güdü
dk. 81 x), Ertuğrul Sancaktutan xx, Muhammet Fetahoğlu xx, Mikail Albayrak xxx (Ferdi Konak
dk. 107 ?), Mümin Pazarlı xx, Yakup Alkan
x, Volkan Serim xx
Yedekler: Reşat Şen, Kerem Pala, Kıvanç Kaya
Serik Belediyespor: Orkun Özdemir xxx, Taner Kahriman xx, Erdal Pekdemir xx, Kaan Dorak xx, Burçin Yüksel xx, Erdi Taşkent
xxx (Arda Kaya dk. 95 ?), Sinan Kalayci xx, Ahmet Teker xx, Sertaç Gökaltın x (Samet Alp dk. 103 ?), Atakan Cangöz xx, Alicaz Tez xx
Yedekler: Armağan Önür, Abdurrahman Ayhanoğlu, Çağlar Özel
, Rauf Öktem, Cenk Şen
Goller: Mikail (dk. 15) (Yeni Çorumspor), Erdi (dk. 8) (Serik Belediyespor)
Kırmızı kart: Eşref (dk. 106) (Yeni Çorumspor)
Sarı kartlar: Taner, Ali Can
(Serik Belediyespor), Mümin, Ertuğrul (Yeni Çorumspor) - ADANA