Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.Hafta - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.Hafta - Son Dakika Spor

Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.Hafta

6 saat önce

Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor evinde oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.Hafta, System.String[]

Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor evinde oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 30 yaparak 8.sıradaki yerini korudu.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Yusuf Uğulu xx, Yaşar Özçetin xx, Bekir Kahraman xx


Hes Kablo Kayserispor U17: Abdulkadit Taştan xxx, Sabahattin Semi Şahin xxx, Fevzi Can Kelebek xxx, Mustafa Adıktı xxx, Göktuğ Yayla xxx, Ahmet Can Kenger xxx, Hayrullah Erkip xxx, (Dk.87 Alperen Elmas x), Halil Can Durmuş xxx, Yunus Emre Kılınç xxx, (Dk.80 Ahmet Kağan Malatyalı x), Mehmet Eray Özbek xxx, Ethem Balcı xxx, (Dk.90 Zafer Sunca x)


MKE Ankaragücü U17: Halil Bağçı x, Buğra Eşref x, Kadircan Toksoy xx, Fatih Kılıccı x, Baran Döner x, Ulaş Yılmaz x, (Dk.80 Sevet Saçma x), Kaan İlker Görmez x, (Dk.70 Atakan x), Berkay Ateşyakan x, Frukan Ceylan x, Berke Gürbüz x, Yasin Güvenoğlu x (Dk.58 İbrahim Davşan x),


Goller: Harullah Erkip Dk.98 ve 47 (Hes Kablo Kayserispor U17), Kaan İlker Görmez Dk.7 (MKE Ankaragücü U17) - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TESK, deprem bölgesindeki vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesini talep etti
Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı jandarma kamerasına yansıdı Yeni Malatyaspor'dan erteleme kararına tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 15:14:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.Hafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]