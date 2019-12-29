Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 17.Hafta - Son Dakika
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Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 17.Hafta

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ilk yarının son maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 17.Hafta, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı ilk yarının son maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.


Spor Toto Akademi Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 17.haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Trabzon Kadir Özcan Tesislerinde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında Süleyman Okçu'nun golü ile 1-0 öne geçmesine rağmen rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamayan İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı doksan dakika sonunda sahadan 3-1'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligin ilk yarısını puansız kapattı. Sarı-Kırmızılılar deplasmanda aldığı 3-1'lık mağlubiyet sonrası ligin ilk yarısını 15 puanla tamamladı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
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