Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 24.Hafta - Son Dakika
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Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 24.Hafta

20 dakika önce

Spor Toto Akademi Elit U19 Liginin 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında oynadığı maçta Göztepe A.Ş ilk yarıda Bora Barlas'ın golü ile 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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Spor Toto Akademi Elit U19 Liginin 24.haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında oynadığı maçta Göztepe A.Ş ilk yarıda Bora Barlas'ın golü ile 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Ramazan Haymana xx, Furkan Ulu xx, Turan Çelik xx


Hes Kablo Kayserispor U19: Doğan Alemdar xxx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx, Erden Tomarza xxx, Sinan Ayhan xxx, Ömer Memiş xxx, Ahmet Zekeriya Kartal xxx, Bora Barlas xxx, Hakan Çıtak xxx, Süleyman Okçu xxx, Selahattin Seyhun xxx, Yiğit Yavuz Deniz xxx


Göztepe A.Ş U19: Eren Bilen xx, Erkam Kömür xx, Doğu Demirkol xx, Tibet Öniz xx, Muharrem Uçar xx, Furkan Kozhan xx, Yılmaz Basravi xx, Metin Yıldırım xx, Barış Köktürk xx, Alper Aşkın xx, Efe Binici xx


Gol: Bora Barlas (dk.44) (Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:11 Kaynak: İHA
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