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Spor Toto: BAL

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 12 Bingölsor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto: BAL, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 12 Bingölsor'u 1-0 mağlup etti.


Siirt Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın ataklarından sonuç çıkmayınca 0-0 sona erdi. Maçın 85. dakikasında Turgut'un attığı golle Özel İdarespor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmadan başka gol çıkmayınca maç Özel İdarespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.


Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da maçı izledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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