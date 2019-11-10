Spor Toto: BAL

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 12 Bingölsor'u 1-0 mağlup etti.
Siirt Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın ataklarından sonuç çıkmayınca 0-0 sona erdi. Maçın 85. dakikasında Turgut'un attığı golle Özel İdarespor 1-0 öne geçti.
Karşılaşmadan başka gol çıkmayınca maç Özel İdarespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da maçı izledi.