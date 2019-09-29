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Spor Toto BAL 8.Grup; Yıldızspor: 2 - Yunus Emre Belediyespor: 2

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadeleden Aydın Yıldızspor ikinci hafta karşılaşmasında kendi seyircisi önünde Manisa Yunus Emre Belediyespor'la 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Spor Toto BAL 8.Grup; Yıldızspor: 2 - Yunus Emre Belediyespor: 2, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadeleden Aydın Yıldızspor ikinci hafta karşılaşmasında kendi seyircisi önünde Manisa Yunus Emre Belediyespor'la 2-2'lik skorla berabere kaldı.


Bölgesel Amatör Lig 8.Grup ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Yıldızspor kendi evinde Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor'u ağırladı. Adnan Menderes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Yunus Emre Belediyespor'un 0-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını yoğunlaştıran Yıdızspor üst üste bulduğu goller ile eşitliği sağladı. Maçın ilerleyen dakikalarda sayısız gol fırsatlarını değerlendiremeyen Yıldızspor bir puana razı oldu. - AYDIN

Manisa, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
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