Son Dakika Haberleri: Spor Toto BAL'a katılım başvuruları başladı
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Spor Toto BAL'a katılım başvuruları başladı

2 saat önce

Futbolda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2019-2020 sezonunda yer alacak kulüplerin katılım başvuruları başladı.

Spor Toto BAL'a katılım başvuruları başladı, System.String[]
Futbolda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2019-2020 sezonunda yer alacak kulüplerin katılım başvuruları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı'na göndermeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.
BAL'a bu sezon 160 takımın başvurabileceği, bunların 84'ünün BAL'da kalan, 67'sinin yerel amatör liglerden BAL'a çıkma hakkı kazanan, 8'inin TFF 3. Lig'den düşen ve 1'inin ise FIFA Disiplin Kurulu kararı ile TFF 3. Lig'den bir alt lige düşürülen ekiplerden oluşacağı belirtildi.
Açıklamada, 2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Statüsü ve gruplandırmanın, lige katılacağını bildiren ve kriterleri uygun bulunan takımlar belirlendikten sonra yapılacağı ve BAL takviminin açıklanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:28 Kaynak: AA
19 temmuz, TFF, amatör lig, spor toto, Spor
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