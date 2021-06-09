Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1.Hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grupta oynanan Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Emar Grup FK karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha oynanan zorlu doksan dakika sonunda kazanan 1-0 Kayseri Emar Grup FK oldu.

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