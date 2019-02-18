Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup
49 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri'yi tek takım olarak temsil eden Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı maçta Mersin ekibi Mut Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri'yi tek takım olarak temsil eden Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı maçta Mersin ekibi Mut Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Dış Saha
Hakemler: Ali Artun Özdemir xx, Haydar Avcı xx, Ali Ceylan xx
Talasgücü Belediyespor: M. Umut Mete x, Adem Demiroğlu xx, Göksel Arsoy xx, Mehet Tahir Kalem xx, Burak Öztürk xx, Recep Daylak xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Yusuf Eser xx, Furkan Özdemir xx, Okan Yenidünya xx, Ertuğrul Yalman xx
Mut İdman Yurdu Belediyespor: Osman Boz xxx, Emir Özbay xxx, Hasan Can Şay xxx, Özkan Tan xxx, Osman Nuri Çulfa xxx, Hüseyin Onur Gedikkaya xxx, Rıdvan İğrek xxx, Özcan Polat xxx, Erdi Balcı xxx, Emrecan Özbay xxx, Abdurrahman Veli Akça xxx
Goller: Ertuğrul Yalman dk 29 (Talasgücü Belediyespor) Abdurrahman Veli Ağça dk 36, Özcan Polat dk 72 (Mut İdman Yurdu Belediyespor)
Kırmızı Kart: Emrecan Özbay dk 86 (Mut İdman Yurdu Belediyespor) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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