Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.grup

49 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri'yi tek takım olarak temsil eden Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı maçta Mersin ekibi Mut Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri'yi tek takım olarak temsil eden Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı maçta Mersin ekibi Mut Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk Dış Saha

Hakemler: Ali Artun Özdemir xx, Haydar Avcı xx, Ali Ceylan xx

Talasgücü Belediyespor: M. Umut Mete x, Adem Demiroğlu xx, Göksel Arsoy xx, Mehet Tahir Kalem xx, Burak Öztürk xx, Recep Daylak xx, Mustafa İlkay Kartal xx, Yusuf Eser xx, Furkan Özdemir xx, Okan Yenidünya xx, Ertuğrul Yalman xx

Mut İdman Yurdu Belediyespor: Osman Boz xxx, Emir Özbay xxx, Hasan Can Şay xxx, Özkan Tan xxx, Osman Nuri Çulfa xxx, Hüseyin Onur Gedikkaya xxx, Rıdvan İğrek xxx, Özcan Polat xxx, Erdi Balcı xxx, Emrecan Özbay xxx, Abdurrahman Veli Akça xxx

Goller: Ertuğrul Yalman dk 29 (Talasgücü Belediyespor) Abdurrahman Veli Ağça dk 36, Özcan Polat dk 72 (Mut İdman Yurdu Belediyespor)

Kırmızı Kart: Emrecan Özbay dk 86 (Mut İdman Yurdu Belediyespor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Mut, Kayseri, Spor
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