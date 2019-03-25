Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta dün Mersin'de oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor, İçelspor'a 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta dün Mersin'de oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor, İçelspor'a 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

Stat: Mersin stadyumu

Hakemler R: Ramazan Doğanay xx, Mustafa Burak Kuş xx, Metin Uçar xx

İçelspor: Sertaç Güzel xxx, Uğur Bilgöl xxx, Atalay Demirbağ xxx, İmam Almas xxx, Samet Sarıkaya xx (Sefer Sever xxx dk 63), Sertaç Şahin xxx, Recep Çoban xxx, Ebubekir Yardım xxx, Hakan Doğan xxx, Gürhan Özdemir xxx, Mykola Ahapov xxx

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Adem Demiroğlu x (Ali Yılmaz x dk 22), Burak Öztürk xx, Mehmet Tahir Kalem xx, Recep Daylak xx, Mustafa İlkay Kartal x, Chukwuemeka Gabriel Kalu xx, Lukman Tobı Iwaloye x (Dursun Erdem Yıldız x dk 65), Furkan Özdemir xx, Yusuf Eser xx, Ertuğrul Yalman xx

Goller: Samet Sarıkaya (dk 77), Sefer Sever (dk 90+1) (İçelspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Mersin, Spor
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