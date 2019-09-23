Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları ile başladı. Ligin ilk maçında Kayseri derbisinde Yahyalıspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Yahyalı İlçe Stadında oynanan zorlu doksan dakika 2-2 tamamlandı ve iki takımda sezona 1'er puanla başladı.



Stat: Yahyalı İlçe Stadı



Hakemler: Sevgi Günel xx, Serhat Akgül xx, Necmi Akıncı xx



Yahyalıspor: Bülent Aygün xx, Melik Sermet Kayaş xx, Ahmet Yumutkan xx, Ümit Kale xx, Mehmet Bayram xx, Ramazan Durdu xx, Can Ölçer xx, (Çağatay Polatdemir x dk 75), Sinan Yitmez xx, (Harun Yıldırım x dk 87), İsmet Yazgan xx, Turgay Aydoğan xx, (Sedat Burak Altay x dk 64), Süleyman Öztürk xx



Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Burak Öztürk xx, Recep Daylak xx, Mehmet Tahir Kalem xx, Doğancan Akkaya x, Mustafa İlkay Kartal xx, (Muhammed İbrahim Şahinkaya x dk 85), Burak Görgülü xx, Burak Gezer xx, Resul Ekrem Turhan xx, Melihşah Aslan xx, (Serkan Demirezen xx dk 59), Furkan Özdemir xx, (Dursun Erdem Yıldız x dk 70)



Goller: İsmet Yazgan dk 3, Ümit Kale dk 50 (Yahyalıspor) Recep Daylak dk 54, Burak Görgülü dk 90+2 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ