Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

36 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları ile başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları ile başladı. Ligin ilk maçında Kayseri derbisinde Yahyalıspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Yahyalı İlçe Stadında oynanan zorlu doksan dakika 2-2 tamamlandı ve iki takımda sezona 1'er puanla başladı.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Sevgi Günel xx, Serhat Akgül xx, Necmi Akıncı xx


Yahyalıspor: Bülent Aygün xx, Melik Sermet Kayaş xx, Ahmet Yumutkan xx, Ümit Kale xx, Mehmet Bayram xx, Ramazan Durdu xx, Can Ölçer xx, (Çağatay Polatdemir x dk 75), Sinan Yitmez xx, (Harun Yıldırım x dk 87), İsmet Yazgan xx, Turgay Aydoğan xx, (Sedat Burak Altay x dk 64), Süleyman Öztürk xx


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx, Burak Öztürk xx, Recep Daylak xx, Mehmet Tahir Kalem xx, Doğancan Akkaya x, Mustafa İlkay Kartal xx, (Muhammed İbrahim Şahinkaya x dk 85), Burak Görgülü xx, Burak Gezer xx, Resul Ekrem Turhan xx, Melihşah Aslan xx, (Serkan Demirezen xx dk 59), Furkan Özdemir xx, (Dursun Erdem Yıldız x dk 70)


Goller: İsmet Yazgan dk 3, Ümit Kale dk 50 (Yahyalıspor) Recep Daylak dk 54, Burak Görgülü dk 90+2 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Muhammed İbrahim, Serkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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