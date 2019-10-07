Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor ligin 3.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Ceyhanspor'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-Beyazlılar 3.hafta sonunda henüz galibiyet alamadı.



Stat: Yahyalı İlçe Stadı



Hakemler: Mehmet Yetkin xx, Muhammed Mustafa Çalışır xx, Abdulkadir Yılmazoğlu xx



Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül



Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Melik Sermet Kayaş xx, Ümit Kale xx, Çağatay Polatdemir xx, Mehmet Bayram xx, İsmet Yazgan xx, Can Ölçer xx, Süleyman Öztürk xx, Sinan Yitmez xx, Ramazan Durdu xx, Sedat Burak Altay xx



Ceyhanspor: Hakan Ekinci xx, Başaran Balcı xx, Abdullah Keleş xx, Can tAylan xx, Zekeriya Çakırca xxx, Selim Asal xx, Murat Çaydemir xxx, Cengiz Argüç Argın xxx, Azar Mamuk xxx, Fatih Yılmaz xxx, Muhammed Sak xxx



Goller: Can Ölçer dk 61 (Yahyalıspor), Muhammed Sak dk 27, Fatih Yılmaz dk 85 (Ceyhanspor) - KAYSERİ