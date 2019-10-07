Son Dakika Haberleri: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor ligin 3.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Ceyhanspor'a 2-1 mağlup oldu.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor ligin 3.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Ceyhanspor'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-Beyazlılar 3.hafta sonunda henüz galibiyet alamadı.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Mehmet Yetkin xx, Muhammed Mustafa Çalışır xx, Abdulkadir Yılmazoğlu xx


Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül


Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Melik Sermet Kayaş xx, Ümit Kale xx, Çağatay Polatdemir xx, Mehmet Bayram xx, İsmet Yazgan xx, Can Ölçer xx, Süleyman Öztürk xx, Sinan Yitmez xx, Ramazan Durdu xx, Sedat Burak Altay xx


Ceyhanspor: Hakan Ekinci xx, Başaran Balcı xx, Abdullah Keleş xx, Can tAylan xx, Zekeriya Çakırca xxx, Selim Asal xx, Murat Çaydemir xxx, Cengiz Argüç Argın xxx, Azar Mamuk xxx, Fatih Yılmaz xxx, Muhammed Sak xxx


Goller: Can Ölçer dk 61 (Yahyalıspor), Muhammed Sak dk 27, Fatih Yılmaz dk 85 (Ceyhanspor) - KAYSERİ

Yahyalı, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:08 Kaynak: İHA
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