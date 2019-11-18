Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Reyhanlıspor ile golsüz berabere kaldı.

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