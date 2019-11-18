Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Reyhanlıspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı
Hakemler: Nurullah Kırbaş xx, Mehmet Yılmaz Çalışır xx, Mehmet Çakmak xx
Reyhanlıspor: Kenan Kurt xx, Mehmet Cemil Albayrak xx, Barış Can Gür xx, Oğuz Kaan Oral xx, Mehmet Ali Pancar xx, Fatih Alyaz xx, Fırat Burak Boz xx, (Dk.46 Deniz Doksöz x), İlker Doğdu xx, Ömerhan Çıldır xx, Mohamad Alibrahim xx, (Dk. 63 Kadir Merthan x), Mehmed Hammade xx
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Melik Sermet Kayaş xx, (Dk.83 Ersoy Yılmaz x),Çağatay Polatdemir xx, Ümit Kale xx, Tugay Aydoğan xx, Can Ölçer xx, Sedat Burak Altay xx, (Dk.66 Mehmet Bayram x), Okan Yenidünya xx, (Dk.46 Süleyman Öztürk xx),Emre Özden xx, Ramazan Durdu xx, İsmet Yazgan xx - KAYSERİ