Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup - Son Dakika Spor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden YAhyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden YAhyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yahyalıspor'dan 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


Stat: Sorgun İlçe Stadı


Hakemler: Muhammed Durkan xx, Aykut Yılmaz xx, Rahmi Görçay xx


Sorgun Belediyespor: İbrahim Bayram xx, Muhammet Çetin Polat xx, Serdat Güleşçe xx, Bilal Budak xx, Halil İbrahim Kurt xx, Sedat Kaan Akay xx, İsa Fuat Dayı xx, Atahan Mehmet Kömürlü xx, İzzet Kılıç xx, (Muhammed Uçar dk.88 x), Onurcan Şenkartal xx, Ertuğrul Yalman xx, (Süleyman Burak Zaimler dk.83 x)


Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Ahmet Canpolat xx, Ümit Kale xx, İbrahim Ayyıldırım xx, Turgay Aydoğan x, Latif Aydemir x, (Can Ölçer dk.46 x), Ramazan Aksoy xx, Mehmet Bayram xx, (Melik Sermet Kayaş dk.65 x), Ersoy Yılmaz xx, (Osman Şentürk dk.55 x), Ramazan Durdu xx, Süleyman Öztürk xx


Goller: Ertuğrul Yalman (dk.62 penaltı) (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu (dk.68 penaltı) (Yahyalıspor)


Sarı Kartlar: Muhammet ÇEtin Polat, Atahan Mehmet Kömürlü, Bilal Budak (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu, Batuhan Yıldırım, Süleyman Öztürk, Ramazan Aksoy, Eren Torbalı (Yahyalıspor)


Kırmızı Kartlar: İbrahim Bayram (Maç sonu) (Sorgun Belediyespor), İbrahim Ayyıldırım dk.75, Turgay Adyoğan dk.90+5 (Yahyalıspor) - KAYSERİ

Sorgun Belediyespor, Sorgun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
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