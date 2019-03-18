Spor Toto Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da

Spor Toto Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası 21-25 Mart tarihleri arasında Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda yapılacak.

Spor Toto Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası 21-25 Mart tarihleri arasında Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda yapılacak.



Badminton Federasyonu ilk defa şampiyonada ilk 3'e giren sporculara para ödülü verecek. 5 gün sürecek olan şampiyonaya 43 ilden 161 kulüp ve 630 sporcu katılacak. Müsabakalar sonunda tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorisinde dereceye giren birinciler 800, ikinciler 600, üçüncüler ise 400 TL ödül kazanacak. - Ankara

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