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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Aluron Virtu'ya konuk olacak
6 saat önce
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile karşılaşacak.
Dabrowa Gornicza kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Çeyrek finale yükselecek takım, 12 Şubat'ta Ankara'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.
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