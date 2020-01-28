Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Aluron Virtu'ya konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Aluron Virtu'ya konuk olacak - Son Dakika Spor

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Aluron Virtu'ya konuk olacak

6 saat önce

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile karşılaşacak.

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Aluron Virtu'ya konuk olacak, System.String[]

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile karşılaşacak.

Dabrowa Gornicza kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Çeyrek finale yükselecek takım, 12 Şubat'ta Ankara'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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