Spor Toto, Challenge Kupası'nda altın setle yarı finalde - Son Dakika
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Spor Toto, Challenge Kupası'nda altın setle yarı finalde

6 saat önce

Spor Toto, 2020 Erkekler CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanşında Çekya'nın VK CEZ Karlovarsko ekibini altın sette geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Spor Toto, Challenge Kupası'nda altın setle yarı finalde, System.String[]

Spor Toto, 2020 Erkekler CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanşında Çekya'nın VK CEZ Karlovarsko ekibini altın sette geçerek adını yarı finale yazdırdı.


2020 Erkekler CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Spor Toto, çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Çekya'nın VK CEZ Karlovarsko takımına 25-21, 31-33, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu. Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı Spor Toto'nun 3-0 kazanması nedeniyle mücadele altın sete taşındı. Yarı finale yükselecek takımın belli olacağı altın sette rakibini 15-12'lik skorla mağlup eden Spor Toto, tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.


Spor Toto, yarı finalde ise Fransa'nın Rennes Volley 35 takımı ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
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