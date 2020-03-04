Spor Toto, Challenge Kupası'nda yarı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Toto, Challenge Kupası'nda yarı finalde - Son Dakika Spor

Spor Toto, Challenge Kupası'nda yarı finalde

6 saat önce

Erkekler CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Spor Toto, çeyrek final 2'nci maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin VK CEZ Karlovarsko takımına 25-21, 31-33, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto, Challenge Kupası'nda yarı finalde, System.String[]

Erkekler CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Spor Toto, çeyrek final 2'nci maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin VK CEZ Karlovarsko takımına 25-21, 31-33, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup oldu. Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı Spor Toto'nun 3-0 kazanması nedeniyle mücadele altın sete taşındı. Yarı finale yükselecek takımın belli olacağı altın sette rakibini 15-12'lik skorla mağlup eden Spor Toto, tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

Spor Toto'da, Nascimento 23, Williams 19, Bruno 15 ve Sercan Yüksel 12 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler oldular. Spor Toto, yarı finalde ise; Rennes Volley 35 (Fransa) - Montpellier Castelnau UC (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


- İstanbul
Çek Cumhuriyeti, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı
Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 06:02:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor Toto, Challenge Kupası'nda yarı finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]