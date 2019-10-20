Son Dakika Haberleri: Spor Toto Elit U19 Ligi 8.Hafta
Son Dakika Spor Spor Toto Elit U19 Ligi 8.Hafta

Spor Toto Elit U19 Ligi 8.Hafta

1 saat önce

Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 8.hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

Spor Toto Elit U19 Ligi 8.Hafta, System.String[]

Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 8.hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Furkan Ulu xx, Bekir Kahraman xx


İstikbal Mobilya Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Ahmet Zekeriya Kartal xx, Barış Emirhan Doğan xx, Ömer Memiş xx, Sinan Ayhan xx, Gabriel Kalu xx, Süleyman Okçu xx, (M.Buğra İlter x dk.87), Ahmet Kürşat Kılıç xx, Selahattin Seyhun xx, Ercan Çiftçi xx, Ümran Zambak xx (Lukman Tobi x dk.62)


Kasımpaşa: Mehmet Enes Sarı xx, Emre Gürsel Hürcan xx (Eren Karacaoğlu x dk.46), Çağtay Kurukalıp xx, Furkan Çetinkaya xx (Ömer Talha Nergiz x dk.46), Taha Batuhan Güleryüz xx, Yılmaz Daler xx, Batuhan Dıraga xx (Oğuzhan Özcan x dk.69), Emirhan Nevzat Aydın xx (Fikrethan x dk.75), Taha Dönmez xx, Orhun Tırpancı xx (Anıl Özçelik x dk.55), Ahmet Hakan Demirli xx


Goller: Lukman Tobi dk.65, Ercan Çiftçi dk. 82 (penaltı) (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Taha Dönmez dk.52, Batuhan Dıraga dk.69, Ahmet Hakan Demirli dk.88 (Kasımpaşa U19) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı: Çok fazla eksik var ve becerikli değildik
Barış Pınarı'na destek veren ve kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'in takımı St. Pauli'nin maçında terör örgütüne destek Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı! Galatasaray derbisi öncesi kötü haber Schalke'den Türk oyunculara skandal asker selamı uyarısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 09:54:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Elit U19 Ligi 8.Hafta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]