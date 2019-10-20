Spor Toto Elit U19 Ligi 8.Hafta

Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 8.hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Furkan Ulu xx, Bekir Kahraman xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Ahmet Zekeriya Kartal xx, Barış Emirhan Doğan xx, Ömer Memiş xx, Sinan Ayhan xx, Gabriel Kalu xx, Süleyman Okçu xx, (M.Buğra İlter x dk.87), Ahmet Kürşat Kılıç xx, Selahattin Seyhun xx, Ercan Çiftçi xx, Ümran Zambak xx (Lukman Tobi x dk.62)
Kasımpaşa: Mehmet Enes Sarı xx, Emre Gürsel Hürcan xx (Eren Karacaoğlu x dk.46), Çağtay Kurukalıp xx, Furkan Çetinkaya xx (Ömer Talha Nergiz x dk.46), Taha Batuhan Güleryüz xx, Yılmaz Daler xx, Batuhan Dıraga xx (Oğuzhan Özcan x dk.69), Emirhan Nevzat Aydın xx (Fikrethan x dk.75), Taha Dönmez xx, Orhun Tırpancı xx (Anıl Özçelik x dk.55), Ahmet Hakan Demirli xx
Goller: Lukman Tobi dk.65, Ercan Çiftçi dk. 82 (penaltı) (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Taha Dönmez dk.52, Batuhan Dıraga dk.69, Ahmet Hakan Demirli dk.88 (Kasımpaşa U19) - KAYSERİ