Spor Toto Erkekler Sutopu Ligi 15 Ocak Cuma günü başlayacak

Spor Toto Erkekler Sutopu Ligi'nde sezon 8 takımın katılımıyla 15 Ocak Cuma günü başlayacak.

Spor Toto Erkekler Sutopu Ligi'nde sezon 8 takımın katılımıyla 15 Ocak Cuma günü başlayacak. ENKA, Heybeliada, Galatasaray, Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK), İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kınalıada, ODTÜ ve İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünün (İYİK) katılacağı ligde ilk 3 hafta karşılaşmaları, 15-17 Ocak'ta İstanbul ENKA Yüzme Havuzu'nda oynanacak. Ligde yer alan ekiplerden İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Soykan Üstünkar, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig formatının değiştiğini belirtti. Daha önce deplasmanlı oynanan ligin bu sezon üçer haftalık periyotlarla bir ilde yapılacağını bildiren Üstünkar, "14 hafta sonunda ilk dörde kalanlar play-off serisine çıkacak. 17 yaş ortalaması ile ligin en genç takımıyız. Yetiştirici kimliğimizle, 18 kişilik sporcu topluluğumuzla en iyi sonuçlar için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. Ligde ilk 3 haftanın maç programı şöyle: 15 Ocak Cuma: 12.30 ODTÜ-ASSK 14.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray 16.30 Kınalıada-İYİK 18.30 ENKA-Heybeliada 16 Ocak Cumartesi: 12.30 Galatasaray-ODTÜ 14.30 İYİK-ASSK 16.30 Heyveliada-İzmir Büyükşehir Belediyespor 18.30 ENKA-Kınalıada 17 Ocak Pazar: 12.30 ODTÜ-İYİK 14.30 Galatasaray-Heybeliada 16.30 ASSK-ENKA 18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kınalıada

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