Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi
Son Dakika Spor Haber

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi

1 saat önce

Spor Toto Gelişim Elit U14 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi, System.String[]

Spor Toto Gelişim Elit U14 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.


Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Gelişim Elit U14 (Elit Akademi U14) Ligi'nde mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, ligdeki galibiyetini aldı.


İstikbal Mobilya Kayserispor, Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Sentetik tesislerinde oynadığı Eskişehirspor U14 maçında rakibine 3-0 mağlup etmeyi başardı. Gökhan Vatansever, Ali Taşçı ve Adil Ekin Erdağı hakem üçlüsünün yönettiği müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 3-0'lık net bir sonuçla ayrılarak Kayseri'ye 3 puanla döndü. Sarı-Kırmızılıların gollerini 20.dakikada Arda Hasan Öğretir, 60.dakikada Korkmazcan Dernek ve 65.dakikada Berat İşkol kaydetti.


Sarı-Kırmızılılar ligin ilk haftasını BAY olarak geçerken, bu sezon ilk maçını deplasmanda oynadığı sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Eskişehirspor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erhan Erentürk kalesinde devleşti
Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor Trabzonspor, Gençlerbirliği ile kendi sahasında berabere kaldı Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:38:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]