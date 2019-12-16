Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi - Son Dakika Spor

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi

6 saat önce

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grup 13.hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi, System.String[]

Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi 3.Grup 13.hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.


Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Yılmaz Barkın Baygün xx, Resul Kural xx, Samet Uzun xx


İstikbal Mobilya Kayserispor U14: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Öztürk xx, Korkmazcan Dernek xx, (Dk.65 Berat İçkol x), Batuhan Özgan xx, Hüseyin Aydın xx, Emin Burak Dursun xx, (Dk.36 Zekeriya Öztaş x), Faut Çağkan Batır xx, Resul Ekrem Sakarya xx, (Dk.50 Mustafa Ata Bildik x), Bekir Kaan Bakır xx, Arda Hasan Öğretir xx, Arda Kaya xx


İttifak Holding Konyaspor U14: Haktan Kaya Demir xx, Sefa Karabulut xxx, Mesutcan Nakaş xxx, Muzaffer Utku Eriş xxx, Efe Serdar Arı xxx, Barış Karaçaylı xxx, (Dk.65 Bedirhan Güneş x), Turhan Orhan xxx, (Dk.65 Efehan Devret x), Muhammet Emre Avan xxx, Azat Toprak xxx, Ömer Sağlam xxx, (Dk.60 Hamza Selen x), Ali Yakup Akgül xxx


Goller: Arda Hasan Öğretir Dk.8 (İstikbal Mobilya Kayserispor U14), Azat Toprak Dk.15, Bedirhan Güneş Dk.71 (İttifak Holding Konyaspor U14)


Sarı Kartlar: Ahmet Öztürk, Yahya Berat Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor U14) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, İttifak Holding, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı

Son Dakika Haberleri
18:47 Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika Spor
18:39 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık" - Son Dakika Spor
18:37 Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Bernard Mensah'tan kötü haber - Son Dakika Spor
18:36 İzmir Güz Trofesi sona erdi - Son Dakika Spor
18:30 Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko maçını seyircisiz oynayacak - Son Dakika Spor
18:01 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori - Son Dakika Spor
17:39 Leicester, Merih için 30 milyon euroyu gözden çıkardı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:54:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor Toto Gelişim Elit U14 Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]