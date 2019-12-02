Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gelişim Elit U15 Ligi 3.Grup 11.Hafta
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Spor Toto Gelişim Elit U15 Ligi 3.Grup 11.Hafta

7 saat önce

Spor Toto Gelişim Elit U15 Ligi 3.Grupta zirve mücadelesi veren İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde oynadığı maçta Eskişehirspor'a 3-1 mağlup oldu.

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Spor Toto Gelişim Elit U15 Ligi 3.Grupta zirve mücadelesi veren İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde oynadığı maçta Eskişehirspor'a 3-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar birde penaltı atışından yararlanamadı.


Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Fatih Han Ayar xx, Harun Soyeşik xx, Ahmet Özkan xx


İstikbal Mobilya Kayserispor U15: Mecit Kaan Ateş x, Muhammed Aybar x, Mehmet Sarı x, Fikret Arda İbiş x, (Dk.60 Burak Arslan x), Mert Dinç x, Mustafa Erdoğan x, (Dk.22 Arda İlhan x), Muhammed Eren Arıkan x, Baran Ali Gezer x, (Dk.35 Şerafettin Can Polat x), Furkan Arslan x, Barış Barut x, (Dk.60 Halil İbrahim Arslan x), Samet Türk x, (Dk.55 Ahmet Molcan x)


Eskişehirspor U15: Egehan Has xx, Mert Ali Bilgin xx, (Dk.50 Batuhan Özdil x), Metin Efe xx, (Dk.50 Mahmut x), Umut Özgürlü xx, Yiğit Durak xx, Mevlüt Can Türk xx, Efe Özen xx, Hasan Şen xx, Ayhan Taşlı x, Atakan Çağatay xx, (Dk.65 Oğuzhan Yıldırım x), Kerim Yiğit Yıldırım xx, (Dk.65 Tolunay Kağan x)


Goller: Muhammed Aybar Dk.35 (İstikbal Mobilya Kayserispor U15), Ayhan Taşlı Dk.8, Mevlüt Can Türk Dk.65, Oğuzhan Yıldırım Dk.70 (Eskişehirspor U15)


Kaçan Penaltı: Arda İlhan Dk.55 (İstikbal Mobilya Kayserispor U15) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Eskişehirspor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
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