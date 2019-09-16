Spor Toto Gelişim Elit U16 Ligi

Spor Toto Gelişim Elit U16 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında oynadığı maçta 3 kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikte ayrıldı ve haftayı 1 puanla kapattı.



Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha



Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Yaşar Beşağıl xx, Serkan Yıldırım xx



İstikbal Mobilya Kayserispor U16: Ali Özdoğan x, Doğukan Önder x, Enes Ceyhan x, Bilal Ceyhan x, Alper Sıvacı x, Serhat Işık x, Berat Eskin x, Eray Tokat x, M.Bilal Soylu x, Talha Sarıarslan xx, Hamza Şahbaz x



Eskişehirspor U16: Atahan Şahintürk x, Metehan Top x, Baran Acar x, Ömer Arda Önal x, Berkay Köse x, Berkay Çolak x, Atilla Karaca x, Emre Eren Özpınar x, İsmet Yılmaz x, Eren Altıntaş xx, Hasan Alp Altınoluk x



Goller: Talha Sarıarslan dk 45-76, Harun Akhan dk 41 (İstikbal Mobilya Kayserispor U16), Eren Altıntaş dk 28-38, Atilla Karaca dk 63 (Eskişehirspor U16) - KAYSERİ