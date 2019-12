Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 16.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor evinde oynadığı maçta Medipol Başakşehir'i 5-0 mağlup ederek haftalar sonra kazanmasını bildi.



Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha



Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, İzzet Samur xx, Serkan Yıldırım xx



İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Umut Eren Tunç xxx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx, Erden Tomarza xxx, Ömer Memiş xxx, Sinan Ayhan xxx, Gabriel Kalu xxx, Taner Gümüş xxx, Semih Emir Erdoğan xxx, (Dk.88 Halil Furkan Sevinç x), Selahattin Seyhun xxx, (Dk.80 Furkan Şahin x), Ahmet Zekeriya Kartal xxx, (Dk.80 Yiğit Yavuz Deniz x), Lukman Tobi xxx, (Dk.70 Bora Barlas xx)



Medipol Başakşehir U19: Alexander Geraedts x, Muhammed Emin Sarıkaya x, Mehmet Berkant Sarıkaya x, Mustafa Kutay Pekşen x, Mert Çetin x, (Dk.70 Muhammed Can Yazıcı x) Nailcan Cömert x, (Dk.46 Emirhan Temur x),Yunus Emre Alagöz x, (Dk.46 Yunus Emre Baloğlu x), Alim Can Menteşe x, (Dk.60 Zeki Berkay Birkent x), Muhammet Arslantaş x, Emir Şenocak x, Muzaffer Kahrıman x, (Dk.70 Hali Can Cemali x)



Goller: Lukman Tobi Dk.8, Selahattin Seyhun Dk.12, Taner Gümüş Dk.52, Ahmet Zekeriya Kartal Dk.57, Ahmet Kürşat Dk.84 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19) - KAYSERİ