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Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.Hafta

54 dakika önce

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Osmanlıspor'a 3-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.Hafta, System.String[]

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 5.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Osmanlıspor'a 3-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç x, Mehmet Koç x, Muhammet Ülker x


İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Doğan Alemdar x, Ahmet Kürşat Kılıç x, Barış Emirhan Doğan x, Osman Can Çötür x, Erden Tomarza x, Gabriel Kalu x, Lukman Tobi x (Ümran Zambak x dk 75), Ahmet Emre Çöllü x (Süleyman Okçu x dk 46), Semih Emir Erdoğan x (Ömer Memiş x dk 61), Ercan Çiftçi x, Ömer Uzun x (Selahattin Seyhun x dk 80)


Osmanlıspor FK U19: Kerem Vergilier xxx, Berkay Yücesoy xxx, Enes Eliaçık xxx, Abdullah Enes Budak xxx, Kerem Aydoğdu xx, Fahrettin Berk Karadağ xxx, Berk Yiğit Karadağ xxx (Enes Nalbant x dk 88), Mehmet Burak Bayrak xxx, Yiğit Kotan xxx (Furkan Eliaçık x dk 68), Görkem Can Güner xx (Berkay Anıl x dk 78), Ali Rıza Kılıç xxx (İlhami Sıraçhan Nas x dk 88)


Goller: Ercan Çiftçi dk 62 (pen) (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Yiğit Kotan dk 28, Ali Rıza Kılıç dk 54, Berk Yiğit Karadağ dk 86 (Osmanlıspor FK U19)


Kırmızı Kartlar: Ercan Çiftçi dk 90+3 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Abdullah Enes Budak dk 72 (Osmanlıspor FK U19) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:28 Kaynak: İHA
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